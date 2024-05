Onde assistir a Guarani x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste sábado (25), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Na luta contra o rebaixamento, Guarani e Paysandu se enfrentam neste sábado (25), às 21h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em busca da reabilitação na Série B, o Guarani volta ao campo após duas derrotas consecutivas. Na zona de rebaixamento, com apenas três pontos conquistados e 16% de aproveitamento. Já o Paysandu também está na parte de baixo da tabela, com quatro pontos. Ainda sem vencer no torneio, o Papão soma quatro empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Guarani: Vladimir, Heitor, Douglas, Lucas Adell, Jefferson, Léo Santos (Reinaldo), Camacho, Matheus Bueno, Chay, João Victor e Luccas Paraizo.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Quintana e Bryan Borges; Leandro Vilela, João Vieira e Biel; Edinho, Jean Dias (Esli Garcia) e Nicolas (Ruan Ribeiro).

Desfalques

Guarani

Pegorari, Márcio Silva, Heitor, Vinicius Kauê, Luan Dias, Bruno Oliveira, Caio Dantas, Bruno Mendes e Airton estão no departamento médico.

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 25 de maio de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro - Campinas, SP

Arbitragem: Yuri Elino (árbitro), Thiago Rosa e Wallace Muller (assistentes), Thiago Luis Scarascati (quarto árbitro), Rodrigo DAlonso (VAR)