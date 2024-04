Onde assistir a Guarani x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (26), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela segunda rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Depois de estrear com derrota para o Vila Nova por 2 a 0, o Guarani busca a primeira vitória na Série B. Já a Chapecoense, que venceu o Ituano por 3 a 1, não poderá contar com Perotti, artilheiro do time na temporada. O técnico Umberto Louzer pode optar pela entrada de Mário Sérgio.

Prováveis escalações

Guarani: Vladimir (Douglas Borges), Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan (Douglas Bacelar) e Jefferson; Camacho, Matheus Bueno e Luan Dias; Reinaldo, Airton e Caio Dantas.

Chapecoense: Cavichioli, JP Galvão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Mancha; Foguinho, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Thomás; Marcinho e Mário Sérgio.

Desfalques

Guarani

Bruno Oliveira está com desconforto muscular, enquanto Heitor cumprirá suspensão.

Chapecoense

Perotti, com lesão no adutor da perna direita, é desfalque.

Quando é?

Data: sexta-feira, 26 de abril de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro - Campinas, SP

Arbitragem: Marcos Sousa (árbitro), Fabio Pereira e Fabiano da Silva (assistentes), Thiago Lourenço (quarto árbitro), Gilberto Rodrigues (VAR)