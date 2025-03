Onde assistir a Grêmio x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Supercopa do Brasil feminina 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (9), na Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), na Arena, pelas quartas de final da Supercopa do Brasil feminina 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Paraíba, Pernambuco e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Uberaba, Uberlândia e Varginha) na TV aberta e do sportv 3 na TV fechada (veja a programação completa).

O Corinthians, em busca do quarto título da Supercopa Feminina, venceu todas as três edições do torneio até o momento. Em 2024, superou o Cruzeiro por 1 a 0; em 2023, derrotou o Flamengo oor 4 a 1; e, em 2022, venceu o Grêmio por 1 a 0.

Por outro lado, o Grêmio enfrenta o algoz Corinthians em sua primeira partida do ano. Se o jogo terminar empatado, a decisão será nos pênaltis.

Prováveis escalações

Grêmio feminino: Raissa; Dani Barão, Mónica Ramos, Tayla e Raissa Bahia; Jessica Peña, Bia Santos (Camila Pini) e Daniela Montoya; Giovaninha, Yamila Rodríguez (Brenda Woch) e Maria Dias.

Corinthians feminino: Lelê; Letícia Santos, Dani Arias, Mariza e Tamires; Thais Ferreira (Dayana Rodríguez), Duda Sampaio, Vic Albuquerque (Leticia Monteiro); Gabi Zanotti, Jaqueline (Eudimilla) e Ariel Godoi.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?