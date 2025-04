Onde assistir a Goiás x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (4), no Estádio Hailé Pinheiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela primeira rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Finalista da Copa Verde após eliminar o Brasiliense nos pênaltis, o Goiás volta suas atenções para a disputa da Série B. Como terá a decisão com o Paysandu no próximo dia 9, o técnico Jair Ventura não deve escalar força máxima.

"É um novo desafio, são novas oportunidades e sabemos como é importante, tanto para nós como para o torcedor, garantir esse acesso para a Série A. Sabemos como é uma disputa acirrada, em 2024 foi apenas um ponto que separou o Goiás do acesso e estamos trabalhando para garantir um bom desempenho nessa temporada", afirmou o atacante Jajá.

Por outro lado, o Amazonas, campeão amazonense após vitória sobre o Nacional por 2 a 1, quer surpreender o rival e somar pontos logo no início da Série B.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Messias, Lucas Lovat; Marcão, Juninho, Rafael Gava (Régis); Welliton Matheus, Arthur Caíke, Pedrinho.

Amazonas: Renan; Akapo, Wellington Nascimento, Fabiano, Rafael Monteiro; Robertinho, Larry Vásquez, Rafael Tavares; Cocote, Varanda, Vitão (Henrique Almeida).

Desfalques

Goiás

em desfalques confirmados.

Amazonas

Não há desfalques confirmados.

Quando é?