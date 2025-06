Onde assistir a França x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso feminino 2025

Seleções fazem último teste antes das disputas da Copa América e da Eurocopa, nesta sexta-feira (27), Stade des Alpes

França e Brasil se enfrentam na tarde desta sexta-feira (17), às 16h10 (de Brasília), no Stade des Alpes, em partida amistosa. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. (veja a programação completa).

A França chega para o amistoso embalada por sete vitórias consecutivas e vivendo um dos melhores momentos da nova era pós-Olimpíadas. A equipe comandada por Laurent Bonadei goleou a Bélgica por 5 a 0 no último compromisso e se prepara com força máxima — mesmo sem a veterana Wendie Renard, poupada — para a Eurocopa Feminina, que começa em julho. Com elenco recheado de atletas de grandes clubes europeus e aproveitamento perfeito na fase de grupos da Liga das Nações, as francesas tratam o confronto contra o Brasil como o último ajuste antes da estreia no Grupo D da Euro, onde enfrentarão Inglaterra, Holanda e País de Gales.

Do outro lado, a seleção brasileira vive seu melhor momento sob o comando de Arthur Elias. São três vitórias seguidas — incluindo uma heróica virada sobre os EUA, fora de casa, e dois triunfos diante do Japão. O duelo desta sexta-feira, no Stade des Alpes, será o último antes da Copa América Feminina, no Equador, torneio em que o Brasil buscará seu nono título continental. Repetir a vitória sobre a França nos Jogos Olímpicos de Paris é o combustível emocional para mais um capítulo dessa rivalidade crescente.

Prováveis escalações

França: Picaud; Élisa de Almeida, Bathy, Sombath e Sakina Karchaoui; Geyoro, François e Melvine Malard; Bacha, Kelly Gago e Marie-Antoinette Katoto. Técnico: Laurent Bonadei.

Brasil: Lorena; Mariza, Isa Haas e Tarciane; Fê Palermo, Luany, Duda Sampaio, Angelina, Marta; Kerolin e Dudinha. Técnico: Arthur Elias.

Desfalques

Brasil

Não há desfalques confirmados.

França

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 27 de junho de 2025

Horário: 16h10 (de Brasília)

Local: Stade des Alpes, Grenoble - FRA