Onde assistir a Fortaleza x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (28), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e RB Bragantino se enfrentam na noite deste domingo (28), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a vitória sobre o Boca Juniors por 4 a 2 na Copa Sul-Americana, o Fortaleza volta as atenções para o Brasileirão. Com quatro pontos e um jogo a menos, o Leão do Pici ainda não perdeu no torneio nacional. Até o momento, venceu o São Paulo por 2 a 1 e empatou com o Cruzeiro por 1 a 1.

Do outro lado, o RB Bragantino vem de três vitórias seguidas na temporada. No Brasileirão, o Massa Bruta registra sete pontos. Depois de empatar com o Fluminense por 2 a 2 na rodada de estreia, venceu o Vasco por 2 a 1 e o Corinthians por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Pikachu, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

RB Bragantino: Cleiton; Gustavinho, Douglas Mendes, Luan Cândido e Guilherme; Jadsom, Eric Ramires e Gustavo Neves; Vitinho, Mosquera e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Fortaleza

Calebe, Dudu e Kuscevic estão fora.

RB Bragantino

Andres Hurtado e Raul estão no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 28 de abril de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Arbitragem: Davi de Oliveira (árbitro), Fernanda Kruger e Douglas Pagung (assistentes), Paulo Belence (quarto árbitro), Rodrigo Nunes de Sá (VAR).