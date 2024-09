Onde assistir a Fortaleza x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (29), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Cuiabá se enfrentam neste domingo (29), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Ceará e Mato Grosso) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Eliminado da Copa Sul-Americana após ser derrotado pelo Corinthians por 5 a 0 no placar agregado, o Fortaleza volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com 52 pontos, o Leão do Pici busca uma arrancada final para sonhar com o título.

Por outro lado, o Cuiabá, na zona de rebaixamento, com 23 pontos, vem de empate sem gols com o Cruzeiro e derrota para o Internacional por 3 a 0 nos dois últimos jogos disputados. Marllon, recuperado de uma fibrose na coxa esquerda, Isidro Pitta, que cumpriu suspensão na última rodada, retornam.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Fortaleza soma sete vitórias, contra seis do Cuiabá, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Dourado venceu por 5 a 0.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona, Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Hércules, Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Renato Kayzer.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon (Bruno Alves), Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Derik Lacerda (Gustavo Sauer), Clayson e Pitta.

Desfalques

Fortaleza

Moisés e Sasha estão no DM, enquanto Lucero e Zé Welison vão cumprir suspensão.

Cuiabá

André Luís e Filipe Augusto estão machucados.

Quando é?