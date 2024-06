Onde assistir a Fortaleza x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa do Nordeste 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e CRB se enfrentam na noite desta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste 2024. A volta está marcada para o domingo (9), no Estádio Rei Pelé. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para NE) na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do DAZN e do Star+ via streaming, além do Nosso Futebol no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0 no Brasileirão, o Fortaleza volta suas atenções para a decisão do Nordestão. O Leão do Pici conquistou a classificação para a final após eliminar o Sport por 4 a 1 na semifinal e o Altos por 5 a 0 nas quartas. Já na fase de grupos, terminou na vice-liderança, com oito pontos, 10 a menos que o líder Bahia.

"Acho que chegaram à final as duas equipes mais preparadas durante toda a competição. São jogos bons de se jogar, vale título grande, importante e queremos muito, vamos atrás", afirmou o goleiro João Ricardo.

Por outro lado, o CRB vem de uma derrota para a Ponte Preta por 4 a 2 na Série B. Na Copa do Nordeste, a equipe terminou a primeira fase como vice-líder do Grupo A, com 15 pontos, dois a menos que o líder Sport. No mata-mata, o CRB eliminou o Botafogo-PB por 4 a 3 e o Bahia por 8 a 7, ambos nas disputas de pênaltis.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez (Kuscevic), Titi, Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Hércules, Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Moisés.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

CRB

Willian Formiga, Caio César, Heron e Vitinho estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 5 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Arbitragem: Paulo Belence (árbitro), Francisco Chaves e Karla Renata Cavalcanti (assistentes), Thayslane Melo (quarto árbitro), Gilberto Rodrigues (VAR)