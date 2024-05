Final da Copa do Nordeste 2024: jogos, classificados, quando é, onde assistir e mais

Confira os detalhes da grande decisão do maior torneio regional do país

A Copa do Nordeste 2024 se aproxima de sua grande decisão. O torneio, que teve início no dia 3 de fevereiro, está perto de definir quem serão os times que garantirão vaga na final. Vice-campeão em 2023, o Sport tem Fortaleza, Bahia e CRB ao seu lado entre os que se mantém no páreo pelo título desta edição.

Abaixo, a GOAL conta mais detalhes sobre a grande decisão da Copa do Nordeste 2024.