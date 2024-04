Onde assistir a Fortaleza x Boca Juniors ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Boca Juniors se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmitida ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste após golear o Altos-PI por 5 a 0, o Fortaleza volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Com 100% de aproveitamento no torneio, o Leão do Pici ocupa a liderança do Grupo D, com seis pontos. Até o momento, venceu o Sportivo Trinidense por 2 a 0 e o Nacional Potosí por 5 a 0.

Do outro lado, o Boca Juniors, que venceu o rival River Plate por 3 a 2 na última rodada do Campeonato Argentino, ocupa a vice-liderança do Grupo D da Sul-Americana, com quatro pontos. Na primeira rodada, empatou sem gols com o Nacional Potosí e, na sequência, venceu o Sportivo Trinidense por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez e Titi; Yago Pikachu, Pochettino, Zé Welison, Hércules e Bruno Pacheco; Lucero e Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Boca Juniors: Romero; Di Lollo, Figal, Lema e Saracchi; Saralegui, Medina, Ezequiel Fernández e Fabra; Langoni e Merentiel. Técnico: Diego Martínez.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

Cavani, com fadiga muscular, será poupado.

Quando é?

Data: quinta-feira, 25 de abril de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE