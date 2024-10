Onde assistir a Fortaleza x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h45 (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a derrota para o Grêmio por 3 a 1 na última rodada, o Fortaleza aparece na terceira posição do Brasileirão, com 55 pontos, cinco a menos que o líder Botafogo e dois a menos que o vice-líder Palmeiras.

"Nosso objetivo é estar na Libertadores do ano que vem. Isso que a gente vem conversando. Sobre o título, a gente joga jogo após jogo. A gente sabe a força que tem de jogar em casa. Somos o melhor mandante, sabemos como jogar aqui", afirmou Matheus Rossetto.

Por outro lado, o Atlético-MG, ocupando o meio da tabela com 40 pontos, vem de uma derrota para o Grêmio por 2 a 1 e um empate contra o Vitória por 2 a 2. Para o confronto fora de casa, o técnico Milito escalará uma equipe alternativa, já pensando no jogo de sábado (19) contra o Vasco, no Rio de Janeiro, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Galo venceu por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar à final.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Titi, Cardona, Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Zé Welison; Yago Pikachu, Hércules, Breno Lopes; Lucero.

Atlético-MG: Everson, Saravia, Bruno Fuchs, Rabello e Mariano (Rômulo); Otávio, Fausto Vera e Igor Gomes: Scarpa, Kardec e Alisson.

Desfalques

Fortaleza

Kuscevic e Mancuso vão cumprir suspensão.

Atlético-MG

Paulinho e Battaglia foram preservados.

Quando é?