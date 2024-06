Onde assistir a Fluminense x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na lanterna do Brasileirão, com seis pontos, o Fluminense volta a campo em busca da recuperação após quatro derrotas consecutivas no torneio. Na última rodada, o Tricolor foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 e anunciou a saída do técnico Fernando menos de 24 horas depois. Marcão comandará a equipe nesta quinta.

"O Fluminense não era para estar com a pontuação que tem. Contra o Red Bull, estreamos bem, empatamos e tivemos chance de virar. Contra o Bahia começamos melhor, choveu muito, esfriou e voltamos diferente, mas tivemos chance de empatar. Contra o Vasco jogamos bem. Depois veio Corinthians. Depois fomos jogar contra o Cerro e o André machuca. Vamos cansados para jogar com o Corinthians e a gente vai com o time cansado e joga mal e perde. Contra o Bragantino poderíamos ter mais 2 pontos, contra o Bahia 1. Contra o Corinthians perdeu, tudo bem. Veio o Atlético-MG tomamos empate em uma partida boa do Fluminense. Perdemos chance de ganhar. Jogamos contra o São Paulo, tinha Libertadores e poupamos o time. Não merecia perder lá. Teve a pausa. Contra o Juventude, era um jogo com condições plenas de ganhar, deixamos pontos. Contra o Botafogo merecemos perder.", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Vitória, também na zona de rebaixamento, com nove pontos, foi derrotado pelo RB Bragantino por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão. Até o momento, a equipe soma dois triunfos, três empates e seis derrotas. Um aproveitamento de 27%.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos (Felipe Andrade), Felipe Melo, Diogo Barbosa; Martinelli, Gabriel Pires, Ganso, Terans; John Kennedy, Germán Cano.

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Caio Vinícius, Wagner Leonardo, PK; Luan, Matheuzinho, Jean Mota, Léo Naldi, Osvaldo; Alerrandro.

Desfalques

Fluminense

Marquinhos, Marcelo, André seguem fora, enquanto Lima, expulso contra o Flamengo, cumprirá suspensão. Já Arias defende a seleção da Colômbia na Copa América 2024.

Vitória

Lucas Esteves e Luan Santos estão suspensos.

Quando é?

Data: quinta-feira, 27 de junho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Flávio Rodrigues (árbitro), Nailton Junior de Sousa e Miguel Cataneo (assistentes), Lucas Paulo Torezin (quarto árbitro), Wagner Reway (VAR)