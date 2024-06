Os maiores artilheiros da história da Copa América

Com Lionel Messi na lista, conheça os principais goleadores do torneio

A Copa América foi disputada ao longo de 48 edições em toda a história, contando com as dez seleções do futebol sul-americano, além de equipes convidadas como Estados Unidos, México e Canadá em diferentes anos. Nesse período, Argentina e Uruguai despontaram como os maiores campeões, com 15 títulos cada, seguidos pelo Brasil, que possui nove conquistas.

Além dessa trajetória, a competição ficou conhecida por reunir alguns dos maiores artilheiros que marcaram época com suas atuações históricas. Com nomes como Lionel Messi, Eduardo Vargas e Paolo Guerrero no futebol atual, a lista inclui muitos craques que deixaram uma marca indelével no torneio.

Abaixo, GOAL mostra quem são os maiores goleadores da competição. Aproveite e descubra como apostar nas partidas do Brasil durante a Copa América 2024.

