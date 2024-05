Onde assistir a Fluminense x Sampaio Corrêa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Classificado para as oitavas de final da Libertadores após vencer o Cerro Porteño por 2 a 1, o Fluminense volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil. Como venceu a ida por 2 a 0, o Tricolor pode perder por um gol de diferença que avança às oitavas de final do torneio.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na Copa do Brasil 2024. A equipe garantiu a classificação para a terceira fase após eliminar o Humaitá com um empate por 1 a 1 na primeira fase e o Ferroviário nos pênaltis por 5 a 3 na segunda fase.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Martinelli, Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, Lima e Paulo Henrique Ganso; Keno, Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Sampaio Corrêa: Gabriel Leite; Saulo, Felipe Soares, Victor Oliveira e Erick Daltro; Walney, Adsson, Bruno Tatavitto e Cleyton; Canela e Anderson Lessa.

Desfalques

Fluminense

Gabriel Pires e Renato Augusto seguem fora.

Sampaio Corrêa

Ferreira está lesionado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 22 de maio de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Edina Alves Batista (árbitra), Neuza Inês Back e Fabrini Bevilaqua (assistentes), Andreza Helena de Siqueira (quarta árbitra), Charly Wendy Straub (VAR)