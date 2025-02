Onde assistir a Fluminense x Nova Iguaçu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes entram em campo neste domingo (16), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela décima rodada da Taça Guanabara 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no Youtube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após o empate sem gols com o rival Flamengo, o Fluminense busca a recuperação na Taça Guanabara para seguir na briga pela classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. No momento, o Tricolor ocupa a nona posição, com 11 pontos.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes tratra como dúvida a presença de Thiago Silva, já que o jogador sente dores no tendão calcâneo do pé esquerdo. Caso o capitão não esteja apto, Thiago Santos e Freytes disputam uma vaga.

Já o Nova Iguaçu, em quinto lugar, com 13 pontos, tem a mesma pontuação que o Sampaio Corrêa, equipe que fecha o G-4. Na última rodada, empatou sem gols com o Volta Redonda.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Freytes, Thiago Santos, Fuentes; Martinelli, Hércules, Arias; Riquelme, Canobbio, Cano.

Nova Iguaçu: Lucas Maticoli, Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Renan, Ramon Pereira, Fernandinho, Igor Guilherme, João Lucas, Xandinho, Victor Rangel, Andrey Dias.

Desfalques

Fluminense

Renato Augusto e Ganso seguem fora.

Nova Iguaçu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 16 de fevereiro de 2025

domingo, 16 de fevereiro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

