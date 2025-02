Onde assistir a Fluminense x Bangu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (23), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Bangu se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Distrito Federal e Juiz de Fora) na TV aberta, do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta por uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense ocupa a quinta posição com 14 pontos, mesma pontuação do Vasco, seu principal concorrente pela última vaga no G-4. Para se classificar, além da vitória, o Tricolor precisa superar o saldo de gols do Vasco, que enfrenta o Botafogo, ou torcer por um tropeço do Madureira contra o Nova Iguaçu.

Por outro lado, o Bangu já está rebaixado. Lanterna da competição, a equipe soma apenas quatro pontos e ainda não venceu na Taça Guanabara. Em 10 jogos, acumula quatro empates e seis derrotas.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Freytes, Ignácio, Fuentes; Hércules (Otávio), Martinelli, Arias; Canobbio, Riquelme, Cano.

Bangu: Victor Brasil; Vitinho Santana, Ramom Soares, Ítalo, Alex Moretti; André Castro, João Felipe, Lucas Nathan; Ronald Bele, João Veras, Vitinho Mendes.

Desfalques

Fluminense

Ganso e Thiago Silva estão fora.

Bangu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?