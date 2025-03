Onde assistir a Flamengo x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Clássico será disputado nesta sexta-feira (28), no Estádio Luso-Brasileiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Vasco se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Com um jogo a menos e ainda sem pontuar, o Flamengo busca sair da lanterna do Brasileirão Sub-20. Na estreia, foi derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 1. Já o Vasco ocupa a 17ª posição, com um ponto conquistado. Empatou por 1 a 1 com o América-MG na primeira rodada e, em seguida, perdeu para o Cruzeiro por 3 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo sub-20: Leo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Germano; Rayan Lucas, Lorran, João Alves e Guilherme; Shola e Wallace Yan.

Vasco sub-20: Phillipe Gabriel; Breno, Lyncon, Luiz Gustavo e Avellar; Euder, Lucas Loureiro, Ramon Rique e Juninho; Zuccarello e Bruno Lopes.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Não há desfalques confirmados.

Quando é?