Onde assistir a Flamengo x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Clássico dos Milhões será disputado neste domingo (15), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil após eliminar o Bahia, o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na briga pelas primeiras posições, o Rubro-Negro soma 44 pontos.

Por outro lado, o Vasco, que eliminou o Athletico-PR nos pênaltis e também avançou na Copa do Brasil, chega busca subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. No momento, o Cruzmaltino soma 34 pontos e não perde há cinco rodadas, com três vitórias e dois empates.

Para o confronto, o técnico Rafael Paiva trata como dúvida as presenças de Lucas Piton e Philippe Coutinho.

Em 403 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 159 vitórias, contra 132 do Vasco, além de 112 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Rubro-Negro goleou por 6 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Léo Ortiz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Luiz Araújo. Técnico: Tite.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton (Victor Luis), Sforza (Mateus Cocão), Hugo Moura, Payet, Rayan (Emerson Rodríguez), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Desfalques

Flamengo

De la Cruz, Michael, Cebolinha, Viña e Pedro estão lesionados, enquanto Alcaraz e Ayrton Lucas cumprem suspensão.

Vasco

João Victor está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?

Data: domingo, 15 de setembro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ