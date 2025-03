Onde assistir a Flamengo x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (24), no Estádio Luso-Brasileiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca do segundo título do Brasileirão Feminino, o Flamengo estreia na atual edição do torneio após encerrar a última temporada na nona posição, com 22 pontos, sem conseguir avançar para o mata-mata. Já o São Paulo teve uma campanha de destaque em 2024, chegando à final, mas foi derrotado pelo rival Corinthians por 5 a 1 no placar agregado.

Prováveis escalações

Flamengo feminino: Isa Cruz; Fabi Simões, Núbia, Agustina e Jucinara; Ju Ferreira, Djeni, Glaucia e Fernanda; Laysa e Cristiane. Técnico: Maurício Salgado.

São Paulo feminino: Carlinha; B. Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Aline, Camilinha, Robinha e Dudinha; Crivelari e Isa. Técnico: Thiago Viana.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?