Onde assistir a Flamengo x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (25), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (25), às 20h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Classificado para as quartas de final da Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Sem vencer há três rodadas no torneio nacional, com duas derrotas e um empate, o Rubro-Negro está na briga para se manter no G-4.

Tite foi internado em um hospital no Rio de Janeiro após passar mal e ser diagnosticado com arritmia cardíaca. Sua presença no banco de reservas no domingo é incerta. Assim, Matheus Bachi e Cléber Xavier Filho devem comandar o Rubro-Negro no Maracanã.

"Eu sei da expectativa das pessoas depois da notícia do Tite. É importante comentar que ele já teve a arritmia dele revertida através de medicamento. Ele está sob observação. A gente tem a expectativa de tê-lo muito em breve aqui conosco para poder fazer o nosso treinamento", afirmou o presidente Landim.

Do outro lado, o RB Bragantino foi eliminado nos pênaltis para o Corinthians nas oitavas da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Massa Bruta está há quatro jogos sem vencer, com duas derrotas e dois empates.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Gerson; Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique.

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo Santos e Luan Cândido; Raul, Jadsom e Lincoln (Jhon Jhon); Thiago Borbas, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

Desfalques

Flamengo

Wesley, Viña, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Pedro e Gabigol seguem no departamento médico.

RB Bragantino

Thiago Borbas está machucado, enquanto Lucas Evangelista e Vitinho estão suspensos.

Quando é?

Data: domingo, 25 de agosto de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ