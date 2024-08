Onde assistir a Flamengo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (11), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar neste domingo (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o rival Palmeiras, o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na briga pela liderança, com 40 pontos, o Rubro-Negro foi derrotado pelo São Paulo na última rodada por 1 a 0.

Por outro lado, o Palmeiras derrotou o Flamengo por 1 a 0 no meio da semana, mas acabou eliminado da Copa do Brasil por conta da derrota por 2 a 0 na primeira partida. Agora, o time busca se recuperar. No Brasileirão, o Verdão acumula uma sequência de uma derrota e dois empates nos últimos três jogos.

Para o confronto fora de casa, o técnico Abel Ferreira considera poupar alguns jogadores, já de olho na partida contra o Botafogo, válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, que será disputado no meio da semana.

Provável escalação

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Vitor Reis e Murilo; Giay, Aníbal Moreno (Gabriel Menino), Richard Ríos, Raphael Veiga (Maurício) e Vanderlan; Lázaro e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Flamengo

David Luiz e Bruno Henrique vão cumprir suspensão. Já Varela sofreu lesão no quadril direito, es

Palmeiras

Bruno Rodrigues e Piquerez seguem fora, enquanto Dudu sentiu dores na panturrilha e é desfalque.

Quando é?

Data: domingo, 11 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ