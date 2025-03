Onde assistir a Flamengo x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), no Estádio da Gávea; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e América-MG se enfrentam nesta terça-feira (25), às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Gávea, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (confira a programação completa).

Em busca do terceiro título da Copa do Brasil Sub-17, o Flamengo venceu o Porto Vitória por 5 a 1 na primeira fase e agora entra em campo com a vantagem do empate, após a vitória por 2 a 1 no jogo de ida. Já o América-MG precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Na estreia, a equipe eliminou o Capital-DF com uma vitória por 3 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo sub-17: Dudu; Matheus Guimarães, Daniel, Levy e Gabriel Amâncio; Luiz Felipe, João Felipe e Jhefinho; Pedro Henrique, Ryan Roberto e Victor Hugo.

América-MG sub-17: Luan, Miguel Figueiredo, Jonatas, Paulo César, Lucas Felipe, Luidy, Filipe Emanuel, Paulo Eduardo, Kaic, Lohan, Paulo Roberto.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?