Onde assistir a Flamengo x 3B da Amazônia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (30), no Estádio Luso-Brasileiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e 3B da Amazônia se enfrentam neste domingo (30), às 18h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta (confira a programação completa).

Em busca do seu segundo título no Campeonato Brasileiro Feminino, o Flamengo ocupa a 11ª posição, com apenas um ponto conquistado. Até o momento, a equipe foi derrotada pelo São Paulo na estreia por 1 a 0 e, na sequência, empatou com o Bahia em 3 a 3.

Por outro lado, o 3B da Amazônia é o lanterna da competição, ainda sem pontuar. Em dois jogos, sofreu derrotas para o Fluminense por 1 a 0 e para o São Paulo por 8 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo feminino: Isa Cruz; Fabi Simões, Núbia, Agustina e Jucinara; Ju Ferreira, Djeni, Glaucia e Fernanda; Laysa e Cristiane.

3B da Amazônia feminino: Katy; Natasha Rosas, Giovana, Rayane e Camila Arrieta; Gabi Batista, Monique, Ysaura e Dani Silva; Sole Jaimes e Carla Nunes.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

3B da Amazônia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?