Onde assistir a Fiorentina x Milan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano

Clubes se enfrentam neste sábado pela 30ª rodada da Serie A; veja onde assistir e as prováveis escalações

Fiorentina e Milan entram em campo neste sábado (30), às 16h45 (horário de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo será no Estádio Artemio Franchi, em Florença, e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, serviço de streaming ligado à emissora do grupo Disney (confira aqui a programação completa).

Ocupando a oitava colocação com 43 pontos, a Fiorentina tenta se aproximar das zonas de classificação das competições europeias e o jogo a menos em relação a seis dos sete times que estão a sua frente na tabela pode ajudar. No entanto, a campanha em 2024 no campeonato não é nada boa. São apenas duas vitórias nas 10 rodadas disputadas. Além disso, a Viola vive um período conturbado fora de campo também, com a morte repentina de Joe Barone, diretor-geral do clube, há pouco mais de uma semana, que culminou no adiamento da partida contra a Atalanta.

Após uma fase turbulenta, em que se chegou a questionar a permanência do técnico Stefano Pioli, o Milan voltou aos trilhos e vive bom momento. Vice-líder do campeonato com 62 pontos, os Rossoneri vêm de cinco vitórias seguidas somando todas as competições e buscam se manter a frente da Juventus, já que a vaga na próxima Champions está bem perto e as chances de título são remotas com a vantagem de 14 pontos construída pela rival Inter.

No confronto do primeiro turno, o time de Milão levou a melhor, ao vencer por 1 a 0, com Theo Hernández convertendo pênalti.

Prováveis escalações

Fiorentina: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico González, Beltrán, Sottil; Belotti. Técnico: Vincenzo Italiano.

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia e Florenzi; Bennacer, Reinjders; Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leão; Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Fiorentina

Suspenso pelo excesso de cartões amarelos, Bonaventura está fora do jogo.

Milan

Theo Hernández (suspenso pelo quinto amarelo) Kalulu (problema no joelho) estão indisponíveis.

Quando é?

Data: sábado, 30 de março de 2024

Horário: 16h45 (de Brasília)