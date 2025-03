Onde assistir a Feyenoord x Inter de Milão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), no Stadion Feijenoord; confira a transmissão e outras informações do jogo

Feyenoord e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 14h45 (de Brasília), no Stadion Feijenoord, em Roterdã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o NEC no Campeonato Holandês, o Feyenoord volta as atenções para a Champions League. A equipe conquistou a classificação às oitavas de final após eliminar o Milan nos playoffs por 2 a 1 no placar agregado. Na primeira fase, terminou na 19ª posição, com 13 pontos.

Por outro lado, a Inter de Milão está em busca do quarto título da Champions League. A Inter conquistou a classificação para as oitavas de final após encerrar a primeira fase em quarto lugar, com 19 pontos. Em oito jogos disputados, foram seis vitórias, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 79%.

Prováveis escalações

Feyenoord: Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Hadj Moussa, Ivanušec, Smal; Osman, Carranza, Paixão.

Inter de Milão: Josep Martínez; Pavard, Acerbi, Bastoni, Bisseck; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan; Lautaro Martínez, Thuram.

Desfalques

Feyenoord

Bijlow, González, Nieuwkoop, Stengs, Timber e Ueda estão machucados, enquanto Read cumprirá suspensão.

Inter de Milão

Sommer, Carlos Augusto, Zalewski, Darmian e Dimarco estão no departamento médico.

Quando é?