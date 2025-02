Onde assistir a Farense x Porto ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Equipes se enfrentam, neste domingo (16), pela 22ª rodada da Liga Portugal

Farense recebe o Porto neste domingo (16), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Português 2024/25. A partida acontece no Estádio São Luís e tem transmissão no Brasil da Disney+, e da Sport TV , em Portugal (veja a programação completa de futebol aqui).

O Farense vive um momento delicado e precisa reagir rapidamente para não ver sua permanência na elite do futebol português ameaçada. Com apenas 15 pontos em 21 rodadas, a equipe algarvia ocupa a penúltima posição da tabela e não vence há sete partidas. A última vitória aconteceu em dezembro, contra o Famalicão, e desde então, foram três empates e quatro derrotas, incluindo a eliminação para o Benfica na Taça de Portugal.

Já o Porto não pode pensar em outro resultado que não seja uma vitória convincente. Terceiro colocado com 43 pontos, os Dragões somam três empates consecutivos e venceram apenas um dos últimos nove jogos. Desde a chegada de Martín Anselmi, a equipe tem mostrado maior combatividade, mas ainda precisa corrigir erros. O clássico contra o Sporting na última rodada terminou em empate, deixando o Porto a oito pontos do líder e a quatro do vice-líder Benfica. Contra um adversário fragilizado, os azuis e brancos têm a chance de reafirmar sua candidatura ao título e consolidar sua posição na luta por uma vaga na próxima Champions League.

Prováveis escalações

Farense: Ricardo Velho; Moreno, Cláudio Falcão, Lucas Áfrico; Rony Lopes, Zé Carlos, Miguel Menino, Paulo Victor; Rivaldo, Marco Matias, Tomané.

Porto: Diogo Costa; Pérez, Djaló, Otávio; João Mário, Eustáquio, Varela, Francisco Moura; Mora, Pepê, Samu.

Desfalques

Farense

Sem desfalques confirmados.

Porto

Martim Fernandes e Marko Grujić (departamento médico).

Quando é?