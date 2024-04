Onde assistir a Everton x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Rivais fazem jogo atrasado da 29ª rodada do campeonato nesta quarta-feira; confira mais detalhes

Everton e Liverpool entram em campo nesta quarta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela 29ª rodada da Premier League 2023/24. Conhecido como Merseyside Derby, o clássico será realizado no Goodison Park e terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A vitória no confronto direto contra o Nottingham Forest trouxe um pouco de paz ao Everton após a goleada para o Chelsea e afastou o time da zona de rebaixamento. Na 16ª colocação com 30 pontos (cinco a mais em relação ao Luton Town, primeiro time do Z3), os Toffees tentam minimizar mais os riscos de queda vencendo seu principal rival pela primeira vez desde fevereiro de 2021.

Já o Liverpool segue no páreo pelo título ao lado de Manchester City e Arsenal. As vitórias sobre Atalanta e Fulham após três jogos sem vencer resgataram um pouco da confiança para esta acirrada reta final e nada melhor que somar um novo triunfo no último Merseyside Derby sob o comando de Jürgen Klopp.

Nas últimas cinco partidas entre os clubes pela Premier League, são quatro vitórias para o Liverpool e um empate. No último encontro, válido pelo primeiro turno desta competição, os Reds venceram por 2 a 0. Salah foi o autor dos gols.

Prováveis escalações

Everton: Pickford; Ashley Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye; Harrison, Doucouré, André Gomes, McNeil; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Endo, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Darwin Núñez. Técnico: Jürgen Klopp.

Desfalques

Everton

Coleman, Patterson, Dele Alli, Dobbin e Beto (todos machucados) estão indisponíveis.

Liverpool

No departamento médico, Matip, Bradley, Thiago Alcântara, Doak e Diogo Jota estão fora.

