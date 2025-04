Onde assistir a EUA x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do segundo amistoso feminino entre as duas equipes em 2025

Seleção brasileira feminina volta a campo diante das norte-americanas em mais um amistoso preparatório; veja quem transmite

Estados Unidos e Brasil vão a campo pela segunda vez nesta semana, em amistoso preparatório para a disputa da Copa América feminina de 2025. A bola rolará no PayPal Park, estádio do San Jose Earthquakes, na Califórnia, com transmissão ao vivo da Globo, em rede aberta, e do Sportv, na TV fechada (clique aqui e confira a programação de jogos do dia).

O duelo marca a reedição da final das Olimpíadas de Paris no futebol feminino, que terminou com vitória das norte-americanas por 1 a 0. Além disso, posteriormente, as atuais e maiores campeãs olímpicas ficaram com o segundo lugar na SheBelieves Cup, antes do triunfo sobre a seleção brasileira no último sábado (5), por 2 a 0.

A seleção brasileira vem passando por uma reformulação nos últimos anos com a chegada do técnico Arthur Elias. Desde a medalha de prata nos Jogos Olímpicos, a equipe perdeu apenas uma partida — justamente a mais recente, contra os EUA —, conquistando duas vitórias sobre a Austrália, além de um triunfo e um empate diante da Colômbia.

O Brasil não vence os Estados Unidos no futebol feminino desde 2014, quando, com um hat-trick de Marta, a equipe venceu um amistoso por 3 a 2.

Prováveis escalações

Estados Unidos: Joyce; Fox, McKeown, Sonnett e Dunn; Coffey, Thompson e Heaps; Rodman, Macário e Sentnor. Técnica: Emma Hayes.

Brasil: Lorena; Isa Haas, Tarciane e Yasmin; Adriana, Mariza, Gio Garbelini, Angelina e Ludmila; Gabi Portilho e Amanda Gutierres. Técnico: Arthur Elias.

Desfalques

Estados Unidos

Sem desfalques confirmados.

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Quando é?