Onde assistir a Estrela Amadora x Benfica ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (02), pela 20ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Estrela Amadora recebe o Benfica neste domingo (02), às 17h30 (de Brasília) e 20h30 (de Lisboa), pela 20ª rodada da Liga Portugal 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming, para o Brasil. Em Portugal, a partida terá transmissão do Sportv, na TV fechada. (veja a programação completa aqui).

O Estrela Amadora entra em campo pressionado pela proximidade com a zona de rebaixamento e pela sequência de quatro jogos sem vencer. Apesar das dificuldades, o time conseguiu um ponto importante na rodada anterior, ao segurar um empate sem gols contra o Famalicão fora de casa. Do outro lado, o Benfica segue na perseguição ao líder Sporting, mas vê a distância para o primeiro colocado aumentar. Com seis pontos de desvantagem na briga pelo título, a equipe precisa vencer para não deixar o rival ainda mais confortável no topo.

Prováveis escalações

Estrela Amadora: Gudzulic; Ferro, Dramé, Lima; Travassos, Santana, Keliano, Nilton; Moreira, Pinho e Ruiz. Técnico: Dinis Delgado.

Benfica: Trubin; Bah, Otamendi, Antonio Silva, Carreras; Barreiro, Florenitno, Kokçu; Di Maria, Aktukoglu e Arthur Cabral. Técnico: Bruno Lage.

Desfalques

Estrela Amadora

Sem desfalques confirmados.

Benfica

Renato Sanches e Tiago Gouveia estão fora.

Quando é?