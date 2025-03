Onde assistir a Esteghlal x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo nas oitavas de final da Champions League da Ásia 2024/25

Craque português está fora do duelo no Irã que abre a fase de mata-mata do torneio continental

Esteghlal e Al Nassr entram em campo nesta segunda-feira (3), às 13h (horário de Brasília), em jogo válido pelas oitavas de final da Champions League da Ásia 2024/25. A partida acontece no Azadi Stadium e tem transmissão ao vivo do ESPN 4 e do Disney+ Premium (confira a programação completa de futebol aqui).

Classificado na sexta posição do grupo da Região Oeste, o Esteghlal tenta abrir a disputa com um resultado positivo. Jogando em seus domínios, o clube iraniano mira um triunfo para largar com vantagem no difícil confronto.

O Al Nassr, por sua vez, avançou como terceiro colocado da chave. No entanto, o time saudita busca superar as lesões, inclusive do astro Cristiano Ronaldo, e o mau momento (apenas uma vitória nas últimas quatro partidas) para voltar com um bom resultado para o jogo de volta.

Prováveis escalações

Esteghlal: Hosseini; Rezaeian, Hardani, Cheshmi, Raphael Silva, Sohrabian; Ndong, Ahmadi, Rezavand; Azadi, Eslami. Técnico: Miodrag Bozovic

Al Nassr: Bento; Simakan, Al-Fatil, Al-Najdi, Qasheesh; Ângelo, Al-Sulaiheem, Brozovic, Wesley; Durán, Mané. Técnico: Stefano Pioli

Desfalques

Esteghlal

Sem ausências confirmadas.

Al Nassr

Aymeric Laporte, Ali Lajami, Sultan Al-Ghannam, Otávio, Abdulrahman Ghareeb, Abdullah Al-Khaibari e Cristiano Ronaldo estão no departamento médico.

Quando é?