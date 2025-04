Onde assistir a Eintracht Frankfurt x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Europa League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (17), no Deutsche Bank Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Eintracht Frankfurt x Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 16h (de Brasília), no Deutsche Bank Park, pelo jogo de volta das quartas de final da Europa League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e da CazéTV, no YouTube e streaming (veja a programação).

Após a derrota por 4 a 2 para o Wolverhampton na última rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham volta suas atenções para a Liga Europa. Em busca do terceiro título da competição, os Spurs avançaram às quartas de final após terminarem a fase de grupos na quarta colocação, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Nas oitavas de final, eliminaram o AZ Alkmaar com um placar agregado de 4 a 2.

Por outro lado, o Eintracht Frankfurt ocupa a terceira posição no Campeonato Alemão e chega em boa fase. Na Liga Europa, a equipe alemã encerrou a primeira fase na quinta colocação, com um aproveitamento de 66%. Nas oitavas de final, eliminou o Ajax com um placar agregado de 6 a 2.

Mais artigos abaixo

Como o primeiro jogo terminou em empate por 1 a 1, quem vencer a partida de volta avança para a semifinal, onde enfrentará Bodö/Glimt ou Lazio.

Prováveis escalações

Eintracht Frankfurt: Trapp; Kristensen, Tuta, Koch, Theate; Skhiri, Larsson; Götze, Uzun, Bahoya; Ekitiké.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Brgvall, Bentancur, Maddison; Kulusevski, Solanke, Odobert.

Desfalques

Eintracht Frankfurt

Sem desfalques confirmados.

Tottenham

Heung-Min Son por, Radu Dragusin e Kevin Danso seguem fora.

Quando é?