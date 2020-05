Onde assistir e que horas vai passar Real Madrid x Barcelona, pela semifinal da Champions League 2010/11?

Canal TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Champions League

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise do duelo de ida da semifinal da entre e nesta terça-feira (19), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid 0 x 2 Barcelona DATA DO JOGO 27 de abril de 2011 DATA DA REPRISE Terça-feira, 19 de maio de 2020 LOCAL Santiago Bernabéu - Madri, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão no canal TNT, na TV fechada, e também na página do Esporte Interativo no Facebook .

SOBRE O DUELO DA CHAMPIONS LEAGUE 2010/11



Foto: Getty Images

Nesta terça-feira (19), os torcedores poderão relembrar os dois gols de Messi (um deles, um golaço) em um clássicos muito memorável para os catalães. Em pleno Santiago Bernabéu, o Barça venceu por 2 a 0, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League.

Naquele jogo, José Mourinho optou por deixar Kaká no banco de reservas do Real durante os 90 minutos. O jogo marcou a estreia de Sergi Roberto na Liga dos Campeões.

Mais artigos abaixo

Mais times

OS 11 TITULARES

Escalação do Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos, Albiol e Marcelo; Pepe, Lass Diarra e Xabi Alonso; Özil (Adebayor), Cristiano Ronaldo e Di María. Técnico: José Mourinho.

Escalação do Barcelona: Valdés, Daniel Alves, Piqué, Mascherano e Puyol; Busquets, Xavi e Keita; Pedro (Affelay), Messi e Villa (Sergi Roberto). Técnico: Pep Guardiola.

A CAMPANHA DO REAL MADRID

RODADA JOGO Primeira rodada Real Madrid 2 x 0 Segunda rodada Auxerre 0 x 1 Real Madrid Terceira rodada Real Madrid 2 x 0 Quarta rodada Milan 2 x 2 Real Madrid Quinta rodada Ajax 0 x 4 Real Madrid Sexta rodada Real Madrid 4 x 0 Auxerre Oitavas de final (ida) 1 x 1 Real Madrid Oitavas de final (volta) Real Madrid 3 x 0 Lyon Quartas de final (ida) Real Madrid 4 x 0 Quartas de final (volta) Tottenham 0 x 1 Real Madrid Semifinal (ida) Real Madrid 0 x 2 Barcelona Semifinal (volta) Barcelona 1 x 1 Real Madrid

A CAMPANHA DO BARCELONA