Onde assistir a Democrata GV x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), na Arena do Jacaré; confira a transmissão e outras informações do jogo

Democrata GV e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h45 (de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Já classificado para as semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro busca encerrar a primeira fase do estadual com uma vitória. Líder isolado do Grupo C, com 11 pontos, a Raposa não vence há dois jogos, após empatar com o América-MG por 1 a 1 e ser derrotada pelo Atlético-MG por 2 a 0. Em sete partidas disputadas, soma três vitórias, dois empates e duas derrotas, com um aproveitamento de 52%.

Por outro lado, o Democrata, já sem chances de classificação para o mata-mata do Mineiro, ocupa a lanterna do Grupo B, com oito pontos – quatro a menos que o Athletic Club e o América-MG, primeiro e segundo colocados, respectivamente.

Prováveis escalações

Democrata GV: Thulio Cler; Lima, Donato, Lula e Wender; Caetano, Luanderson e Rosa; Luann, Gutinho e Wallace.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Romero (Eduardo), Matheus Henrique, Marquinhos e Matheus Pereira; Dudu e Bolasie.

Desfalques

Democrata

Lucas Evangelista está fora.

Cruzeiro

Gabriel Barbosa, expulso contra o Atlético-MG, cumprirá suspensão, enquanto Kaio Jorge está machucado.

Quando é?