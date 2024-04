Onde assistir a Delfín x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), no Estádio Jocay; confira a transmissão e outras informações do jogo

Delfín e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 23h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmitida ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Athletico-PR por 1 a 0 no Brasileirão, o Internacional volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Em busca da primeira vitória no torneio, o Colorado aparece na terceira posição do Grupo C, com dois pontos. Até aqui, a equipe empatou com o Belgrano e o Real Tomayapo sem gols.

Do outro lado, o Delfín, líder do Grupo C, com quatro pontos, venceu o Real Tomayapo por 2 a 0 e empatou com o Belgrano por 1 a 1 nos dois primeiros jogos disputados.

Prováveis escalações

Delfín: Brian Heras; Luis Becerra, Nicolás Goitea, Jefferson Nazareno e Cedeño; Michael Mieles, Jean Humanante, Kevin Sambonino e Erick Zúñiga; Nicolás Messiniti e Jostin Alman. Técnico: Guillermo Duro.

Internacional: Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan (Igor Gomes) e Bernabei; Thiago Maia, Gustavo Prado, Bruno Gomes e Wesley; Lucca (Mauricio) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Delfín

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Fernando, Alario e Wanderson estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quinta-feira, 25 de abril de 2024

Horário: 23h (de Brasília)

Local: Estádio Jocay - Manta, EQU