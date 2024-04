Onde assistir a Damac x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita

Times se enfrentam pela 27ª rodada da Saudi Pro League; confira a transmissão e outras informações da partida

Damac e Al Nassr entram em campo nesta sexta-feira (5), às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Saudita. A partida acontece no Estádio Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, em Abha, e será transmitida ao vivo pelo BandSports, na TV fechada e no streaming, e pelo Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa aqui).

Em oitavo lugar na tabela de classificação, o Damac vive momento de grande oscilação no campeonato. Dos seis jogos disputados até aqui, no ano de 2024, a equipe venceu apenas um, entre quatro derrotas e dois empates.

Do outro lado, o Al Nassr está com moral em alta após goleada épica de 8 a 0 sobre o Abah, na última partida. A equipe, que contou com uma atuação de gala de Cristiano Ronaldo com três gols e uma assistência em apenas 45 minutos, volta a campo nesta sexta pela Saudi Pro League buscando manter toada vitoriosa e seguir na briga pelo título, que parece distante - já que a equipe está a 12 pontos de distância do líder Al-Hilal

O retrospecto do confronto é amplamente favorável ao time do craque português, que já venceu o Damac em 7 ocasiões e foi derrotado apenas uma vez, além de dois empates.

Prováveis escalações

Damac: Zeghba; Ramzi Sawlan, Farouk Chafai, Bedrane, Al-Anazi; Hamed, Antolic, Stanciu; Ahmad Zain, Nkoudou; Al-Qahtani. Técnico: Cosmin Contra

Al Nassr: Ospina; Al-Fatil, Al Fatil, Laporte e Alex Telles; Otávio, Brozovic e Al-Najei; Mané, Ghareeb e Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro.

Desfalques

Damac

Sem desfalques confirmados.

Al Nassr

Anderson Talisca, Al-Ghannam, Al-Amri e Al-Khaibari, lesionados, são baixas para o confronto.