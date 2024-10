Onde assistir a Cuiabá x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (28), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em confronto direto contra o rebaixamento, Cuiabá e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com o Racing por 2 a 2 no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na zona de rebaixamento, com 32 pontos, o Timão busca a recuperação no torneio nacional apesar do jogo decisivo na próxima quinta-feira (31), na Argentina.

Por outro lado, o Cuiabá, na zona de rebaixamento, com 27 pontos, vem de derrota para o Vasco por 1 a 0. Para o confronto, o técnico Bernardo Franco terá o retorno de Lucas Mineiro, que cumpriu suspensão na última rodada. Em sete jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma quatro vitórias, contra uma do Cuiabá, além de dois empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur (Filipe Augusto) e Ramon; Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Clayson e Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero, Talles Magno (Breno Bidon) e Memphis Depay. Técnico: Ramon Díaz.

Desfalques

Cuiabá

Derik Lacerda cumprirá suspensão.

Corinthians

José Martínez e Yuri Alberto estão suspensos.

Quando é?