Onde assistir a Cuiabá x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes entram em campo nesta quinta pela segunda rodada da competição nacional

Cuiabá e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025. A partida acontece na Arena Pantanal e possui transmissão ao vivo da RedeTV!, na TV aberta, do canal Desimpedidos, no YouTube, e do Disney+ Premium, no streaming (veja a programação completa de futebol aqui).

Rebaixado em 2024, o Cuiabá mira um retorno automático à elite do futebol brasileiro. Depois de estrear com vitória fora de casa ao vencer o Volta Redonda por 1 a 0, o Dourado tenta emendar uma sequência positiva, agora jogando frente a sua torcida.

Iniciando um trabalho sob o comando de Jair Ventura após a saída de Enderson Moreira em seguida ao título catarinense, o Avaí busca seu primeiro triunfo na Série B. Na rodada de abertura, o clube empatou na Ressacada por 1 a 1 com o Novorizontino.

Prováveis escalações

Cuiabá: Mateus Pasinato; Mateusinho, Nathan, Bruno Alves, Sander; Lucas Mineiro, Denilson, Max; Pedrinho, Derik Lacerda, Lucas Cardoso. Técnico: Guto Ferreira

Avaí: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock, Mário Sérgio; Judson, Zé Ricardo, João Vítor, Marquinhos Gabriel; Hygor, Cléber. Técnico: Jair Ventura

Desfalques

Cuiabá

Sem ausências confirmadas.

Avaí

Sem ausências confirmadas.

Quando é?