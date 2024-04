Onde assistir a Cuiabá x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Atlético-MG entram em campo na noite deste sábado (27), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de duas derrotas consecutivas e com um jogo a menos que os rivais, o Cuiabá é o lanterna do campeonato, ainda sem pontuar. A grande novidade no Dourado é o retorno de Deyverson, assim como Empereur e Ramon estão recuperados de lesões. No meio da semana, a equipe empatou fora de casa pela Copa Sul-Americana.

O Atlético-MG, por sua vez, está na sétima posição, com 5 pontos. O Galo acumula uma vitória e dois empates até o momento. O Alvinegro vem de um duelo desgastante pela Copa Libertadores no meio da semana e, por isso, pode poupar alguns jogadores, como Paulinho e Hulk.

As equipes já se enfrentaram seis vezes, com cinco vitórias do Atlético-MG, além de um empate. No último confronto entre os times, o Galo ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre (Raylan), Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Deyverson, Clayson e Pitta.

Atlético-MG: Éverson; Mariano, Rodrigo Battaglia, Jemerson e Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco e Matías Zaracho; Eduardo Vargas (Paulinho) e Cadu (Hulk).

Desfalques

Cuiabá

Max, Filipe Augusto e Lucas Mineiro seguem em tratamento no departamento médico.

Atlético-MG

Rubens está no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá - MT

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (árbitro), Lehi Sousa Silva e Daniel Henrique da Silva Andrade (assistentes), Maguielson Lima Barbosa (quarto árbitro) e Jose Claudio Rocha Filho (VAR)