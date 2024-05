Onde assistir a CSA x Sampaio Corrêa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

CSA e Sampaio Corrêa entram em campo na tarde deste sábado (18), a partir das 17h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió, pela quinta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming, e da TV Zapping, na internet (veja a programação completa).

Vivendo momento conturbado e sem técnico, o CSA vai em busca da sua primeira vitória na Série C. Até o momento, a equipe alagoana soma 2 pontos e ocupa o 14º lugar, com dois empates e duas derrotas sofridas até o momento. Alisson Farias e Tiago Marques estão recuperados de lesão e reforçam a equipe.

O Sampaio Corrêa, por sua vez, vive situação semelhante a do rival. O time está na 15ª posição, com 1 ponto conquistado. Agora sob o comando de Zé Augusto, a Bolívia Queria quer mudar a sua história na competição e, para isso, terá alterações nos titulares.

Prováveis escalações

CSA: Thomazella, Raphinha, Wellington Carvalho, Matheus Santos, Pedro Favela, Bruno Cardoso, Dal Pian, Juninho Valoura, Iury Tanque, Xuxa e Marquinhos.

Sampaio Corrêa: Felipe; Rafael, Franklin, Itambé e Cortez; Varela, Ferreira (Marcelinho) e Guilherme Escuro (Nádson); Pimentinha, Brunão e João Felipe.

Desfalques

CSA

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 18 de maio de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: estádio Rei Pelé, Maceió - AL

Arbitragem: Luiz Augusto Silveira Tisne (árbitro), Diogo Berndt e Alexandre de Medeiros Lodetti (assistentes) e Rafael Carlos Salgueiro Lima (quarto árbitro)