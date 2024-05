Onde assistir a Crystal Palace x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2023/24

Equipes fecham a 36ª rodada da Premier League nesta segunda-feira (06); confira a transmissão a mais informações da partida

Crystal Palace e Manchester United se enfrentam nesta segunda-feira (06), às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo acontecerá no Selhurst Park, no sul de Londres, e será transmitido ao vivo pelo serviço Star+, streaming por assinatura do grupo Disney que transmite eventos esportivos da ESPN (veja a programação dos jogos na íntegra).

O Palace, comandado por Oliver Glasner, vive um momento de ascensão na temporada - apesar de não ter mais grandes ambições na temporada. Ocupando a 14ª colocação na tabela, com 40 pontos, e um aproveitamento de 38%. Nos cinco confrontos mais recentes, a equipe de Londres prova essa crescente em sua campanha, somando três vitórias - contra Liverpool, West Ham e Newcastle - um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Manchester United almeja garantir uma vaga, pelo menos, na Conference League para salvar a temporada. A equipe ocupa a oitava colocação, com 54 pontos somados, assim como o Chelsea que está uma posição à frente e tem o mesmo objetivo em mente. Nos últimos cinco jogos, a equipe não sofreu revés, conquistando duas vitórias e somando três empates.

Prováveis escalações

Crystal Palace: Henderson, Clyne, Andersen, Guéhi; Muñoz, Wharton, Hughes, Tyrick Mitchell; Olise, Eze e Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Casemiro, Maguire e Diogo Dalot; Kobbie Mainoo, Eriksen e Bruno Fernandes; Antony, Alejandro Garnacho e Rasmus Hojlund. Técnico: Erik Ten Hag.

Desfalques

Crystal Palace

Doucouré, Rob Holding, Jefferson Lerma, mAtheus França, Johnstone e Ward, lesionados, são desfalques.

Manchester United

O United terá que lidar com a ausência de diversos jogadores por lesão: Lindelof (tendão de Aquiles) e Malacia (problemas no joelho) estão fora; Varane e Luke Shaw, com problemas msuculares e Lisandro Martínez (lesionado na panturrilha) também são baixas; Marcus Rashford (torção no tornozelo), Scott McTominay (transição física) e Kamwala (lesão não confirmada) completam a lista de desfalques dos Red Devils.

Quando é?

Data: segunda-feira, 06 de maio de 2024

Horário: 16h (de Brasília)