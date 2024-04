Onde assistir a Cruzeiro x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (28), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Vitória se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para MG e BA) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Union La Calera na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro volta as atenções para o Brasileirão. Com quatro pontos conquistados, a Raposa venceu o Botafogo por 3 a 2, empatou com o Fortaleza por 1 a 1 e foi derrotado pelo rival Atlético-MG por 3 a 0 nos três primeiros jogos disputados.

Do outro lado, o Vitória, recém-promovido à Série A, busca o primeiro triunfo no Brasileirão. Com um jogo a menos, a equipe foi derrotada pelo Palmeiras por 1 a 0 na rodada de estreia e empatou com o Bahia por 2 a 2.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Cruzeiro: Anderson, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Rafael Silva. Técnico: Fernando Seabra.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi, Matheuzinho e Rodrigo Andrade; Osvaldo e Alejandro. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Camutanga e Dudu estão em transição física, enquanto Iury Castilho e Felipe Vieira estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 28 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Arbitragem: Fabio Augusto Santos (árbitro), Rodrigo Figueiredo e Nailton Junior de Sousa (assistentes), João Vitor Gobi (quarto árbitro), Daniel Nobre Bins (VAR)