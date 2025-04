Onde assistir a Cruzeiro x Mushuc Runa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Mushuc Runa se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo Internacional por 3 a 0 no Brasileirão, o Cruzeiro volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana em busca da recuperação. Na rodada de estreia, a Raposa perdeu para o Unión Santa Fe por 1 a 0. No momento, ocupa a lanterna do Grupo E sem nenhum ponto conquistado.

Por outro lado, o Mushuc Runa lidera o Grupo E após vencer o Palestino por 3 a 2. Esta é apenas sua terceira participação na Copa Sul-Americana — a primeira na fase de grupos. A classificação veio graças ao sexto lugar na tabela geral do último Campeonato Equatoriano.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba; Walace, Matheus Henrique; Wanderson, Dudu, Kaio Jorge, Gabigol.

Mushuc Runa: Formento; Haquin, Quintero, Bentaberry, Gracia Toral; Quiñónez, Nicolás Davila, Stiven Tapiero, Penilla; Caicedo López, Simisterra.

Desfalques

Cruzeiro

Dinenno e Japa estão em transição física, enquanto João Marcelo está no DM.

Mushuc Runa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?