Onde assistir a Cruzeiro x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Supercopa do Brasil feminina 2025

Equipes decidem, nesta quarta-feira (12), uma vaga na final da competição; veja os detalhes

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h (horário de Brasília), no Estádio 1º de maio, pela semifinal da Supercopa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do SporTV, na TV fechada e através do Prime Video (veja a programação completa de futebol aqui).

O Corinthians chega embalado após uma atuação dominante diante do Grêmio, vencendo por 3 a 0 mesmo fora de casa. As Brabas contaram com gols de Vic Albuquerque e Andressa Alves para garantir a classificação e, de quebra, conquistar o direito de jogar a semifinal em casa. Agora, diante do Cruzeiro, o time paulista busca mais uma vez mostrar sua força na competição e carimbar a vaga para a final.

Do outro lado, o Cruzeiro também fez valer sua estratégia na fase anterior, eliminando o Bahia por 1 a 0 em um jogo equilibrado. Leticia Ferreira marcou o gol que garantiu as Cabulosas nas semifinais. A equipe mineira sonha com o primeiro título da temporada e, por isso, precisará bater o Corinthians para chegar na decisão.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Camila Rodrigues, Isa Haas, Paloma, Belinha, Ana Clara, Lorena Bedoya, Gaby Soares, Rebeca, Letícia Ferreira, Byanca Brasil e Marília

Corinthians: Lelê, Letícia Santos, Leticia Teles, Thaís Regina, Mariza, Tamires, Dayana Rodríguez, Gabi Zanotti, Andressa Alves, Gisela Robledo e Ariel

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?