Onde assistir a Criciúma x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (4), no Estádio Heriberto Hülse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Operário-PR se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 21h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela primeira rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Apesar da eliminação nas quartas de final do Campeonato Catarinense, o Criciúma chega para a estreia na Série B embalado por uma sequência de seis jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e dois empates.

"Preparação boa. Trabalho forte, firme e concentrado, para que nesta semana de estreia nós estejamos o máximo preparado para uma grande estreia. A gente sabe das dificuldades da competição, todo mundo aqui já participou da Série B, então a equipe está bem fortalecida. Esperamos começar com o pé direito", afirmou o zagueiro e capitão, Rodrigo.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Operário-PR, que terminou a Série B do ano passado na sétima posição, chega embalado como o atual campeão paranaense, após vencer o Maringá nos pênaltis por 5 a 4.

Prováveis escalações

Criciúma: Caique Santos; Marcelo Benevenuto, Rodrigo, Luciano Castán, Marcelo Hermes; Morelli, Matheus Trindade, Juninho; Fellipe Mateus, João Carlos, Neto Pessoa.

Operário-PR: Elias; Diogo Mateus, Allan Godói, Joseph, Feliciano; Fransérgio, Neto Paraíba, Gabriel Boschilia; Allano, Rodrigo Rodrigues, Vinicius Mingotti.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Não há desfalques confirmados.

Quando é?