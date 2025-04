Onde assistir a Criciúma x Athletic Club, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Sem pontuar neste início de competição, equipes se enfrentam pela terceira rodada

Criciúma e Athletic Club jogam nesta quinta-feira (17), às 20h (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025. A partida acontece no Estádio Heriberto Hulse, e possui transmissão ao vivo do Disney+ Premium, no streaming (veja a programação completa de futebol aqui).

Rebaixado no Brasileirão 2024, o Criciúma não começou nada bem sua campanha na Série B. Com duas derrotas neste início, o Carvoeiro busca uma volta por cima e tenta aproveitar o fator casa para somar seus primeiros pontos no campeonato.

A situação do Athletic é exatamente igual. Derrotado nas duas primeiras rodadas, o time recém-promovido da Série C ocupa a lanterna neste momento e mira uma reação jogando em Santa Catarina.

Prováveis escalações

Criciúma: Kauã; Léo Alaba, Rodrigo, Luciano Castán, Marcelo Hermes; Matheus Trindade, Morelli, Fellipe Mateus; Talisson, Werik Popó, Diego Gonçalves. Técnico: Zé Ricardo

Athletic Club: Adriel; Wesley, Edson Miranda, Sidimar, Yuri; Sandry, Amorim, David Braga; Welinton Torrão, Max, Lincoln. Técnico: Roger Silva

Desfalques

Criciúma

Sem ausências confirmadas.

Athletic Club

Sem ausências confirmadas.

Quando é?