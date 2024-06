Onde assistir a CRB x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa do Nordeste 2024

Equipes decidem o título neste domingo (9), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Fortaleza se enfrentam neste domingo (9), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para NE) na TV aberta, da ESPN na TV fechada, além do Star+ e do DAZN via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota no primeiro jogo por 2 a 0, o CRB precisa vencer no tempo normal por três ou mais gols de vantagem para conquistar o título. Caso vença por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. A equipe alagoana garantiu vaga na final após eliminar o Bahia nos pênaltis por 8 a 7 e o Botafogo-PB por 4 a 3. Na fase de grupos, o CRB terminou na vice-liderança do Grupo A, com 15 pontos, dois a menos que o líder Sport.

"Temos que pensar em um gol de cada vez. O mais importante vai ser o primeiro. Depois, a gente pensa no segundo e aí só depois no terceiro. Temos que jogar como fazemos em casa, pra cima, pra frente, buscando criar oportunidades, e creio que, naturalmente, os gols vão sair. Nós somos fortes em casa. Nosso pensamento está positivo, com um incentivando o outro, e tenho certeza que vamos fazer um grande jogo e conseguir a vitória", afirmou o meia Gegê.

Do outro lado, o Fortaleza pode perder até por um gol de diferença. Na semifinal, o Leão do Pici eliminou o Sport por 4 a 1 e o Altos por 5 a 0 nas quartas. Já na fase de grupos terminou na vice-liderança do Grupo B, com oito pontos, 10 a menos que o líder Bahia.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira (Mike), Anselmo Ramon e Léo Pereira.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Matheus Rossetto (Hércules) e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Moisés.

Desfalques

CRB

Willian Formiga, Caio Cesar e Rômulo estão no departamento médico.

Fortaleza

Lucas Sasha, Marinho e Calebe seguem fora.

