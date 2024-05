Onde assistir a CRB x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (10), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com o Ceará por 2 a 2, o CRB volta ao campo em busca da primeira vitória na Série B 2024. Com dois pontos, o Galo ainda foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1 e empatou sem gols com o Amazonas.

Do outro lado, a Chapecoense mira manter a invencibilidade na Série B para seguir dentro da zona de classificação para a Série A. Com sete pontos, a equipe catarinense venceu o Ituano por 3 a 1 e o Guarani por 1 a 0, além de empatar com o América-MG por 2 a 2.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino, Hereda, Fábio Alemão, Saimon e Willian Formiga; Falcão, Rõmulo e Gegê; Mike (Labandeira), Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Chapecoense: Matheus Cavichioli, Marcelinho, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Mancha; Foguinho, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Thomás Bedinelli; Marcinho e Mário Sérgio. Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Chapecoense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?