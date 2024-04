Onde assistir a CRB x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela segunda rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O CRB encara o Amazonas na noite deste sábado (27), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segunda rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após estrear com derrota, o CRB quer se recuperar dentro de casa. O time, entretanto, terá os desfalques de Jorginho, Saimon e Rômulo, todos machucados. Por outro lado, os recém-chegados, Raí e Getúlio estão à disposição do técnico Daniel Paulista.

O Amazonas, por sua vez, também começou a Série B perdendo. Com um elenco com nomes conhecidos como Jô e Sassá, o clube quer a primeira vitória. Anunciado no meio da semana, o atacante Dentinho ainda não foi regularizado.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Gustavo Henrique e Willian Formiga; Falcão, Caio César e Gegê; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Amazonas: Edson Mardden; Patric, Iván Alvariño, Diogo Silva, Fabiano; Jorge Jiménez, Guilherme Xavier, Diego Torres; Igor Bolt, William Barbio, Sassá.

Desfalques

CRB

Jorginho, Saimon e Rômulo estão lesionados.

Amazonas

Dentinho e Falcão ainda não foram regularizados.

Quando é?

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Rei Pelé, Maceió - AL

Arbitragem: Angleison Marcos Vieira Monteiro (árbitro), Márcia Bezerra Lopes Caetano e Joverton Wesley de Souza Lima (assistentes), Rafael Carlos Salgueiro Lima (quarto árbitro) e Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (VAR)