Onde assistir a CRB x Altos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta, no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Altos se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela oitava (e última) rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming e do Nosso Futebol no pay-per-view (confira a programação completa aqui).

Vice-líder do grupo A com 12 pontos, o CRB conta com o apoio de seu torcedor e a boa fase de Anselmo Ramon (artilheiro da competição com quatro gols) para garantir vaga nas quartas de final. Finalista do Campeonato Alagoano e vivo na Copa do Brasil, o time chega para o duelo em um bom momento. São seis jogos de invencibilidade (quatro vitórias e dois empates), somando todas as competições.

O Altos também faz boa campanha na Copa do Nordeste. Terceiro colocado do grupo B com oito pontos, o clube piauiense também só depende das próprias forças para avançar ao mata-mata. No entanto, além de ter uma missão dura fora de casa, os resultados recentes não empolgam. São quatro empates e uma derrota nas últimas cinco partidas.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Saimon e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Gegê; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Altos: Careca; Luis Guilherme, Leandro Amorim, Arlan e Arthurzinho; Hudson, Marcelinho e Bryann; Digão, Matheus e Rhuann. Técnico: Flávio Araújo.

Desfalques

CRB

Os laterais Hereda (cumpre suspensão após ter levado cartão vermelho contra o Náutico) e Vitinho (lesão no joelho) estão fora da partida.

Altos

Se recuperando de uma convulsão, o lateral-esquerdo Lucas Manga ainda não reúne condições físicas para atuar e fica indisponível.

Quando é?