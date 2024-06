Onde assistir a Corinthians x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (16), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo na TV aberta para São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Piauí e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia. Além disso, será transmitida pelo Premiere no sistema pay-per-view (veja a programação completa).

Na TV Globo, o clássico será narrado por Luis Roberto e com os comentários de Ricardinho e Caio Ribeiro. Já no Premiere, Milton Leite estará ao lado dos comentaristas Alexandre Lozetti e Alline Calandrini.

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, com dois empates e duas derrotas, o Corinthians entra em campo pressionado. Próximo a zona de rebaixamento, o Timão soma seis pontos e pode terminar a rodada no Z-4.

Do outro lado, o São Paulo está na briga para entrar no G-4 do Brasileirão. Com 14 pontos e um aproveitamento de 58%, o Tricolor chega embalado, com quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos disputados no torneio nacional.

O técnico Luis Zubeldía, ainda invicto no comando do São Paulo, busca sua primeira vitória em um clássico. Até agora, ele disputou apenas um clássico à frente do time, resultando em um empate sem gols com o Palmeiras.

Em 360 jogos entre as equipes, o Corinthians registra 133 vitórias, contra 112 do São Paulo, além de 115 empates. No último encontro, válido pela fase de grupos do Paulistão 2024, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians: Carlos Miguel; Matheuzinho, Cacá, Caetano e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Gabriel Moscardo) e Igor Coronado; Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira.

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson e Nestor; Lucas Moura, Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Desfalques

Corinthians

Pedro Henrique, Fágner, e Ruan Oliveira seguem no departamento médico, enquanto Gustavo Henrique e Rodrigo Garro estão suspensos. Já Romero e Félix Torres estão com as seleções do Paraguai e do Equador, respectivamente.

São Paulo

Rafael, Ferraresi e Bobadilla foram convocados pelo Brasil, Venezuela e Paraguai, respectivamente. Já Rafinha e Pablo Maia estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 16 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Arbitragem: Ramon Abatti (árbitro), Fabricio Vilarinho e Henrique Neu (assistentes), Paulo Roberto Alves (quarto árbitro), Igor Junio Benevenuto (VAR)